Танковые учения в РФ. Фото: WordPress.com

https://racurs.ua/n122789-na-donbasse-tankovye-podrazdeleniya-oos-ustroili-zrelischnye-ucheniya-video.html

Ракурс

На Донбассе продолжаются военные учения танковых подразделений резерва Объединенных сил.

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Цель военных маневров — поддержание высокой степени готовности танкового резерва к реагированию на возможное возникновение нештатных ситуаций. Об этом 5 июня сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в социальной сети Facebook.

Отмечается, что учения проводятся с учетом текущей обстановки и выводов из анализа относительно дальнейшего развития ситуации на Донбассе. Во время маневров танкисты применяли нестандартный подход, который заключался в том, что подчиненные лишь в общих чертах знали, что их ожидает впереди. Экипажам танков приходилось на ходу принимать решения и реагировать на постоянную смену обстановки.

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирський, который на месте проверил действия танкового резерва, убедился в профессиональных навыках подчиненных и их навыках действовать одной командой во время сложных моментов боя или в результате возникновения внештатных ситуаций, — подчеркнули в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, 2 июня на побережье Азовского моря силы операции Объединенных сил учились уничтожать морской десант вероятного противника. Танки и авиация на вертолетах Ми-8 огнем невозможным высадку второго эшелона десанта, а впоследствии происходило блокирование отхода противника на побережье.