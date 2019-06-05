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Ракурс
Танкові навчання в РФ. Фото: WordPress.com

На Донбасі танкові підрозділи ООС влаштували видовищні навчання (ВІДЕО)

5 чер 2019, 12:37
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На Донбасі тривають військові навчання танкових підрозділів резерву Об'єднаних сил.

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Мета військових маневрів — підтримання високого ступеня готовності танкового резерву до реагування на можливе виникнення позаштатних ситуацій. Про це 5 червня повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що навчання проводяться з урахуванням поточної обстановки та висновків з аналізу щодо подальшого розвитку ситуації на Донбасі. Під час маневрів танкісти застосували нестандартний підхід, який полягав у тому, що підлеглі лише в загальних рисах знали, що їх очікує попереду. Екіпажам танків доводилося на ходу приймати рішення та реагувати на постійну зміну обстановки.

Командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Сирський, який на місці перевірив дії танкового резерву, переконався у професійних навиках підлеглих та їх навиках діяти однією командою під час складних моментів бою чи внаслідок виникнення позаштатних ситуацій, — наголосили в прес-центрі штабу ООС.

Нагадаємо, 2 червня на узбережжі Азовського моря сили операції Об'єднаних сил вчилися знищувати морський десант вірогідного супротивника. Танки та авіація на вертольотах Мі-8 вогнем унеможливлювали висадку другого ешелону десанту, а згодом відбувалося блокування відходу противника на узбережжі.

Джерело: Ракурс


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