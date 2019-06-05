Зеленський заявив, що за загибель хлопчика буде серйозна відповідальність. Фото: АП

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Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, винуваті у загибелі п’ятирічного хлопчика з Переяслава-Хмельницького, мають понести серйозну кримінальну та політичну відповідальність.

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За словами Зеленського, загибель дитини є серйозним питанням, а тому покарання має бути відповідним. Президент наголосив, що багаторазово порушував це питання під час бесіди з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Про це він повідомив під час прямого включення із Брюсселя в ефірі програми «Сніданок з 1+1».

Як відомо, хлопчик, який отримав поранення 31 травня спочатку потрапив до коми, а 3 червня загинув попри старання лікарів зберегти його життя. Дитина потрапила до реанімації після того, як їй у голову поцілили п’яні патрульні.

Екс-голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе у своєму інтерв’ю «ВВС Україна» заявила, що на місці Авакова або начальника Нацполіції пішла б у відставку. Причиною такого кроку, наголошує Деканоїдзе, мала б стати політична та моральна відповідальність за трагедію.

Також Деканоїдзе заявила, що правоохоронні органи не зазнали реформування, адже Служба безпеки України, Генпрокуратура, кримінальна поліція та начальники обласних відомств залишилися тими ж самими. До втілення цих змін реформа є скоріше напівфабрикатом, ніж реформою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на мітинги за відставку Авакова вийшли жителі низки міст.