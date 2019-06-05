Зеленский заявил, что за гибель мальчика будет серьезная ответственность. Фото: АП

https://racurs.ua/n122788-zelenskiy-zayavil-chto-za-gibel-malchika-budet-sereznaya-otvetstvennost.html

Ракурс

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, виновные в гибели пятилетнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, должны понести серьезную уголовную и политическую ответственность.

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По словам Зеленского, гибель ребенка является серьезным вопросом, а потому наказание должно быть соответствующим. Президент подчеркнул, что многократно поднимал этот вопрос во время беседы с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Об этом он сообщил во время прямого включения из Брюсселя в эфире программы «Завтрак с 1 + 1».

Как известно, мальчик, получивший ранения 31 мая сначала впал в кому, а 3 июня погиб несмотря на старания врачей сохранить его жизнь. Ребенок попал в реанимацию после того, как ему в голову попали из пистолета пьяные патрульные.

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе в своем интервью «ВВС Украина» заявила, что на месте Авакова или начальника Нацполиции пошла бы в отставку. Причиной такого шага, отмечает Деканоидзе, должна стать политическая и моральная ответственность за трагедию.

Также Деканоидзе заявила, что правоохранительные органы не были реформированы, ведь Служба безопасности Украины, Генпрокуратура, криминальная полиция и начальники областных ведомств остались теми же. До осуществления этих изменений реформа является скорее полуфабрикатом, чем реформой.

Как ранее сообщал «Ракурс», на митинги за отставку Авакова вышли жители ряда городов.