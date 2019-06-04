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Во время митинга за отставку Арсена Авакова, фото: fb.com/olyocean
В ряде городов Украины прошли митинги за отставку Авакова (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n122771-v-ryade-gorodov-ukrainy-proshli-mitingi-za-otstavku-avakova-foto-video.htmlРакурс
В ряде городов Украины сегодня состоялись митинги за отставку главы МВД Арсена Авакова, спровоцированные резонансным убийством пятилетнего мальчика на Киевщине, в совершении которого подозревают полицейских.
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Так, значительное количество активистов собрались у здания Министерства внутренних дел в Киеве.
На видео, которое обнародовал на своей странице в социальной сети Фейсбук народный депутат Егор Соболев, можно заметить, что участники акции что-то подожгли и скандировали «Аваков — собака» и «Авакова в отставку».
Затем участники акции зажгли у здания МВД свечи. Об этом в своем Твиттере сообщает «Центр противодействия коррупции».
Еще одна подобная акция состоялась в Днепре. Ее участники также оставили игрушки, лампадки и цветы у входа в полицию.
В Одессе несколько десятков общественных активистов принесли лампадки и игрушки под здание главного управления Нацполиции на улице Еврейской, которые составили около входа в здание, сообщает издание «Думская».
В Харькове участники акции собрались под стенами областного отделения МВД.
Кто-то принес мешок детских игрушек и попросил раздать сотрудникам полиции, которые охраняли митинг, — сообщил в своем Фейсбуке активист Харьковского антикоррупционного центра Димитрий Дробот.
Также митинги за отставку главы МВД происходили в Херсоне, Переяславе-Хмельницком, Черновцах, Луцке, Ровно, Кропивницком, Тернополе, Виннице, Львове, Житомире, Ужгороде и Николаеве.
Напомним, на сайте президента Украины зарегистрирована петиция за отставку Авакова. Она уже набрала почти 16,5 тыс. голосов при необходимых для рассмотрения 25 тыс.
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