Столтенберг: Изменения в руководстве ВСУ не повлияют на сотрудничество Украины с НАТО

Йенс Столтенберг, фото: Jullen Warnand

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Изменения в военном руководстве Вооруженных сил Украины (ВСУ) не повлияют на сотрудничество НАТО с нашим государством.

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Об этом сегодня во время совместного брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Укринформ».

По словам Столтенберга, Зеленский заверил его, что Украина будет продолжать сотрудничество с НАТО.

Столтенберг отметил, что НАТО будет продолжать помогать Украине в развитии военно-морских возможностей и организации береговой обороны, а также деятельности Военно-морской академии в Одессе. Кроме того, Альянс будет продолжать обучать ВСУ.

Также НАТО планирует увеличить свое присутствие в Черноморском регионе в ответ на агрессивные действия России — послать дополнительные корабли и самолеты. В июле состоятся дополнительные учения НАТО с Украиной.

Мы будем продолжать наше военное сотрудничество с Украиной. Это мощное обязательства со стороны союзников, которое сегодня приветствовал президент Украины, — заверил Столтенберг.

Зеленский сегодня прибыл в Брюссель с первым официальным визитом, чтобы провести встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, президентом Европейского совета Дональдом Туском и генсеком НАТО.

Напомним, Юнкер сегодня рассказал журналистам, скучает ли он по предыдущему президенту Украины Петру Порошенко.