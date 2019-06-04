Ляшко направил запросы в Минобороны и СБУ по поводу воинского звания Баканова

Олег Ляшко, фото: Zrada Today

https://racurs.ua/n122769-lyashko-napravil-zaprosy-v-minoborony-i-sbu-po-povodu-voinskogo-zvaniya-bakanova.html

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко направил в Министерство обороны и Службы безопасности Украины (СБУ) запросы относительно получения воинского звание лейтенанта Иваном Бакановым, недавно назначенным первым заместителем главы СБУ.

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По словам Ляшко, он хочет узнать, кто и на каких основаниях присвоил Баканову воинское звание. Об этом лидер Радикальной партии сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В условиях войны предоставлять тайные звание своим тыловым крысам — это унижение бойцов, которые защищают Украину на фронте!, — считает Ляшко.

Баканов не служил в Вооруженных силах и не состоял на воинском учете.

На должность в СБУ Владимир Зеленский назначил его 22 мая. Это был один из первых президентских указов Зеленского.

Напомним, сегодня агентство УНН со ссылкой на собственные источники сообщило, что несколько дней назад Баканов получил воинское звание лейтенанта. Отмечалось, что звание ему присвоили, чтобы сделать возможным назначение на высокий пост в спецслужбе.