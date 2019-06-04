Ляшко направив запити до Міноборони і СБУ з приводу військового звання Баканова

Олег Ляшко, фото: Zrada Today

https://racurs.ua/ua/n122769-lyashko-napravyv-zapyty-do-minoborony-i-sbu-z-pryvodu-viyskovogo-zvannya-bakanova.html

Ракурс

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко направив до Міністерства оборони та Служби безпеки України (СБУ) запити щодо отримання військово звання лейтенанта Іваном Бакановим, нещодавно призначеним першим заступником голови СБУ.

Loading...

За словами Ляшка, він хоче дізнатися, хто і на яких підставах присвоїв Баканову військове звання. Про це лідер Радикальної партії повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В умовах війни надавати таємні звання своїм тиловим щурам — це приниження бійців, які захищають Україну на фронті! — вважає Ляшко.

Баканов не служив у Збройних силах та не перебував на військовому обліку.

На посаду в СБУ Володимир Зеленський призначив його 22 травня. Це був один із перших президентських указів Зеленського.

Нагадаємо, сьогодні агентство УНН із посиланням на власні джерела повідомило, що кілька днів тому Баканов отримав військове звання лейтенанта. Зазначалося, що звання йому присвоїли, щоб уможливити призначення на високу посаду в спецслужбі.