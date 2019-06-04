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Ракурс
Арсен Аваков, фото: МВД Украины

Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими мальчика (ФОТО)

4 июн 2019, 20:20
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев встретились с мамой убитого полицейскими на Киевщине пятилетнего Кирилла Тлявова Татьяной Алексеевной и бабушкой мальчика Александрой Николаевной.

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Аваков и Князев выразили соболезнования семье погибшего. Чиновники заверили, что их ведомство будет предоставлять всю необходимую помощь для установления обстоятельств этой трагедии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Князев также сообщил, что сотрудники управления Нацполиции в Киевской области решили перечислить свой однодневный заработок семьи погибшего ребенка.

Отмечается, что в семью погибших Нацполиция направит психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких. Также полиция возьмет на себя расходы по погребению погибшего.

Аваков и Князев встретились с семьей убитого Кирилла Тлявова, фото: Национальная полиция

Аваков и Князев встретились с семьей убитого Кирилла Тлявова, фото: Национальная полиция

Напомним, на сайте президента Украины 2 июня была зарегистрирована петиция о немедленном отстранении Авакова от исполнения служебных обязанностей и дальнейшем увольнении с должности главы МВД. Сейчас эта петиция уже набрала 15 тыс. голосов при необходимых для рассмотрения 25 тыс.

Сбор подписей под этой петицией продлится еще 91 день.

Источник: Ракурс


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