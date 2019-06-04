Соответствие указа № 303/2019 Конституции КСУ будет рассматривать 11 июня, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n122767-stalo-izvestno-kogda-konstitucionnyy-sud-rassmotrit-delo-o-rospuske-parlamenta-video.html

Ракурс

Конституционный суд Украины (КСУ) 11 июня в 10.00 начнет рассмотрение указа президента Украины Владимира Зеленского № 303/2019 о роспуске парламента и назначении внеочередных выборов в Верховную Раду.

Loading...

Это будут устные слушания, сообщает «5 канал» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Большая палата КСУ признала соответствующее производство неотложным.

С соответствующим представлением в суд обратились 62 народных депутата. По их мнению, указ Зеленского не соответствует ряду положений Конституции Украины.

Внеочередные выборы депутатов Верховной Рады запланированы на 21 июля.

О намерении распустить парламент Зеленский объявил во время инаугурационной речи в Верховной Раде 20 мая. На следующий день появился соответствующий указ.

На прошлой неделе на сайте Администрации президента была обнародована стенограмма консультаций главы государства с лидерами парламентских фракций по поводу роспуска Верховной Рады. Эта встреча состоялась в здании Администрации президента 21 мая.