Відповідність указу № 303/2019 Конституції КСУ розглядатиме 11 червня, фото: «Вікіпедія»

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Конституційний суд України (КСУ) 11 червня о 10.00 розпочне розгляд указу президента України Володимира Зеленського № 303/2019 про розпуск парламенту й призначення позачергових виборів до Верховної Ради.

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Це будуть усні слухання, повідомляє «5 канал» з посиланням на прес-службу суду.

Зазначається, що Велика палата КСУ визнала відповідне провадження невідкладним.

Із відповідним поданням до суду звернулися 62 народні депутати. На їхню думку, указ Зеленського не відповідає низці положень Конституції України.

Позачергові вибори депутатів Верховної Ради заплановані на 21 липня.

Про намір розпустити парламент Зеленський оголосив під час інавгураційної промови у Верховній Раді 20 травня. Наступного дня з’явився відповідний указ.

Нагадаємо, минулого тижня на сайті Адміністрації президента була оприлюднена стенограма консультацій глави держави з лідерами парламентських фракцій з приводу розпуску Верховної Ради. Ця зустріч відбулася в будівлі Адміністрації президента 21 травня.