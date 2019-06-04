М’ясо погано впливає на рівень холестерину

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Ракурс

Всупереч поширеній думці, споживання червоного чи білого м’яса має однаковий вплив на рівень холестерину в крові.

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Такого висновку дійшли американські учені з Дитячої лікарні Оклендського дослідницького інституту, досліджуючи вплив споживання м’яса, а також білків нем’ясного походження на рівень холестерину. Про це повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на статтю в American Journal of Clinical Nutrition.

Коли ми планували це дослідження, ми очікували, що червоне м’ясо буде здійснювати більш несприятливий вплив на рівень холестерину в крові, ніж біле м’ясо. Але ми були здивовані, що це не так — їхній вплив на холестерин однаковий, коли рівні насичених жирів еквівалентні, — заявив старший автор дослідження доктор Рональд Краусс.

Зазначається, що в дослідженні не використовувалася яловичина або оброблені продукти, такі як бекон або ковбаса. Також дослідження не включало рибу.

Однак, попри це, результати дослідження показують, що обмеження м’яса загалом, незалежно від того, біле воно, чи червоне, доцільніше для зниження рівня холестерину в крові, ніж вважалося раніше. Дослідження показало, що рослинні білки є найбільш корисними для холестерину в крові.

За словами Крауса, досі не проводилося всебічного порівняння впливу червоного м’яса, білого м’яса і нем’ясних білків на рівень холестерину в крові. Учений наголошує, що нем’ясні білки, такі як овочі, молочні продукти і бобові, показують кращу корисність в питанні рівня холестерину.

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