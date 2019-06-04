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Володимир Зеленський та Жан-Клод Юнкер, фото: Адміністрація Президента

«У мене є новий»: Юнкер розповів, чи сумує за Порошенком (ВІДЕО)

4 чер 2019, 18:21
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Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час протокольного рукостискання напередодні зустрічі з новим президентом України Володимиром Зеленським розповів, чи сумує він за екс-президентом Петром Порошенком.

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Трансляцію заходу вела прес-служба Єврокомісії.

У мене є новий, — відповів Юнкер на відповідне питання журналістів.

Я краще, новий краще старого, — додав після цього Зеленський.

Після цього сторони вирушили на переговори.

Зеленський сьогодні прибув до Брюсселя для проведення зустрічей з Юнкером, а також президентом Європейської ради Дональдом Туском і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

На спільній прес-конференції після зустрічі Столтенберг охарактеризував переговори, що відбулися, як «чудові».

Нагадаємо, сьогодні Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив, що під час переговорів у Брюсселі підніматиме питання тиску на Росію, покликаного примусити агресора до миру. Зеленський переконаний, що відповідне рішення з часом обов’язково вдасться знайти.

Джерело: Ракурс


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