Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський та Жан-Клод Юнкер, фото: Адміністрація Президента
«У мене є новий»: Юнкер розповів, чи сумує за Порошенком (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122765-u-mene-ie-novyy-unker-rozpoviv-chy-sumuie-za-poroshenkom-video.htmlРакурс
Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час протокольного рукостискання напередодні зустрічі з новим президентом України Володимиром Зеленським розповів, чи сумує він за екс-президентом Петром Порошенком.
Loading...
Трансляцію заходу вела прес-служба Єврокомісії.
У мене є новий, — відповів Юнкер на відповідне питання журналістів.
Я краще, новий краще старого, — додав після цього Зеленський.
Після цього сторони вирушили на переговори.
Зеленський сьогодні прибув до Брюсселя для проведення зустрічей з Юнкером, а також президентом Європейської ради Дональдом Туском і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
На спільній прес-конференції після зустрічі Столтенберг охарактеризував переговори, що відбулися, як «чудові».
Нагадаємо, сьогодні Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив, що під час переговорів у Брюсселі підніматиме питання тиску на Росію, покликаного примусити агресора до миру. Зеленський переконаний, що відповідне рішення з часом обов’язково вдасться знайти.
Загрузка...