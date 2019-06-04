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Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер, фото: Администрация Президента
«У меня есть новый»: Юнкер рассказал, скучает ли он по Порошенко (ВИДЕО)https://racurs.ua/n122765-u-menya-est-novyy-unker-rasskazal-skuchaet-li-on-po-poroshenko-video.htmlРакурс
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время протокольного рукопожатия накануне встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, скучает он ли он по экс-президенту Петру Порошенко.
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Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Еврокомиссии.
У меня есть новый, — ответил Юнкер на соответствующий вопрос журналистов.
Я лучше, новый лучше старого, — добавил после этого Зеленский.
После этого стороны отправились на переговоры.
Зеленский сегодня прибыл в Брюссель для проведения встреч с Юнкером, а также президентом Европейского совета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
На совместной пресс-конференции после встречи Столтенберг охарактеризовал состоявшейся переговоры, как «замечательные».
Напомним, сегодня Зеленский на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что во время переговоров в Брюсселе будет поднимать вопрос давления на Россию, призванного принудить агрессора к миру. Зеленский убежден, что соответствующее решение со временем обязательно удастся найти.
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