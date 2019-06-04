Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер, фото: Администрация Президента

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время протокольного рукопожатия накануне встречи с новым президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал, скучает он ли он по экс-президенту Петру Порошенко.

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Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Еврокомиссии.

У меня есть новый, — ответил Юнкер на соответствующий вопрос журналистов.

Я лучше, новый лучше старого, — добавил после этого Зеленский.

После этого стороны отправились на переговоры.

Зеленский сегодня прибыл в Брюссель для проведения встреч с Юнкером, а также президентом Европейского совета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

На совместной пресс-конференции после встречи Столтенберг охарактеризовал состоявшейся переговоры, как «замечательные».

Напомним, сегодня Зеленский на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил, что во время переговоров в Брюсселе будет поднимать вопрос давления на Россию, призванного принудить агрессора к миру. Зеленский убежден, что соответствующее решение со временем обязательно удастся найти.