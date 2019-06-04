«Укрзализныця» может пустить частные поезда по линии экспресса Киев — Борисполь. Фото: ExpertTur

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«Укрзализныця» намерена пустить частные поезда на маршруте экспресса «Киев — Борисполь», чтобы увеличить провозные мощности.

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Евгений Кравцов, глава правления «Укрзализныци», заявил о необходимости привлечения дополнительных пяти поездов вместительностью до 500 пассажиров. С их помощью удалось бы наладить бесперебойную доставку всех желающих в Борисполь и обратно, пишет Avianews со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным чиновника, один такой поезд может обойтись в 9 млн евро. Также нужно думать, будут ли это электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная часть маршрута электрифицирована.

Между тем, на Крюковском вагоностроительном заводе (КВСЗ) заявляли, что они разработали проект гибридного электропоезда, который может курсировать на неэлектрифицированных участках маршрута Киев — Борисполь.

Напомним, экспресс Киев — Борисполь запустили осенью прошлого года. Для работы используют рельсобусы PESA 620M, которые вмещают 100 пассажиров. Локомотив работает на дизельном топливе, так как ответвление от основной железной дороги не электрифицировано. Строительство этой скоростной линии обошлось в 480 млн грн. В то же время экспресс приобрел негативную славу из-за частых поломок во время рейсов.