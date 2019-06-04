«Укрзалізниця» може пустити приватні потяги на лінії експресу Київ — Бориспіль. Фото: ExpertTur

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«Укрзалізниця» планує запустити приватні потяги на маршруті експресу «Київ — Бориспіль», аби збільшити провізні потужності.

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Євген Кравцов, голова правління «Укрзалізниці», заявив про необхідність залучення додаткових п’яти потягів місткістю до 500 пасажирів. За допомогою них вдалось би налагодити безперебійну доставку всіх охочих до Борисполя і назад, пише Avianews із посиланням на прес-службу компанії.

За даними чиновника, один такий потяг може обійтися в 9 млн євро. Також потрібно думати, чи будуть це електропотяги з автономним ходом, чи гібридні дизель-електропотяги, оскільки основна частина маршруту електрифікована.

Між тим, на Крюківському вагонобудівному заводі (КВБЗ) заявляли, що вони розробили проект гібридного електропотяга, який може курсувати на неелектрифікованих ділянках маршруту Київ — Бориспіль.

Нагадаємо, експрес Київ — Бориспіль запустили восени минулого року. Для роботи використовують рейкобуси PESA 620M, які вміщують 100 пасажирів. Локомотив працює на дизельному паливі, оскільки відгалуження від основної залізниці не електрифіковано. Будівництво цієї швидкісної лінії обійшлося в 480 млн грн. Водночас експрес набув негативної слави через часті поломки під час рейсів.