Брифінг Зеленського та Столтенберга триває у Брюсселі

https://racurs.ua/ua/n122763-bryfing-zelenskogo-ta-stoltenberga-tryvaie-u-brusseli-translyaciya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президента України, сьогодні у Брюсселі зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Наразі Зеленський і Столтенберг дають брифінг за підсумками зустрічі в штаб-квартирі НАТО.

Зазначимо, що це перший закордонний візит українського лідера.