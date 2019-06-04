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Ракурс
Брифінг Зеленського та Столтенберга триває у Брюсселі

Брифінг Зеленського та Столтенберга триває у Брюсселі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 чер 2019, 17:55
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Володимир Зеленський, президента України, сьогодні у Брюсселі зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Наразі Зеленський і Столтенберг дають брифінг за підсумками зустрічі в штаб-квартирі НАТО.

Зазначимо, що це перший закордонний візит українського лідера.

Джерело: Ракурс


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