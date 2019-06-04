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Брифінг Зеленського та Столтенберга триває у Брюсселі
Брифінг Зеленського та Столтенберга триває у Брюсселі (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n122763-bryfing-zelenskogo-ta-stoltenberga-tryvaie-u-brusseli-translyaciya.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президента України, сьогодні у Брюсселі зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
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Наразі Зеленський і Столтенберг дають брифінг за підсумками зустрічі в штаб-квартирі НАТО.
Зазначимо, що це перший закордонний візит українського лідера.
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