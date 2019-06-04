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Погода в Україні 5 червня буде дощовою. Фото: Ракурс

Погода в Україні 5 червня буде дощовою (КАРТА)

4 чер 2019, 17:46
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Погода в Україні 5 червня відзначиться дощами. Тільки на сході країни вдень буде хмарно з проясненнями, але вночі також пройдуть дощі.

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Вночі температура повітря складе від 13 градусів тепла на заході до 20 — на півдні. Вдень термометр покаже від 23 градусів на заході до 30 — на півдні. Такий прогноз дав сьогодні Український гідрометеорологічний центр.

Погода в Україні 5 червня буде дощовою. Карта: Гідрометцентр

Погода в Києві 5 червня очікується дощова. Вночі температура повітря складе 15−17 градусів, а вдень — 25−27.

У Харкові погода буде відносно сприятливою. Вночі можливі дощі та гроза, а вдень очікується мінлива хмарність. Температура вночі становитиме 16−18 градусів, а вдень — 27−29.

У Дніпрі погода очікується дощова. Можливі грози, шквальний вітер і град. Вночі температура повітря складе 16−18 градусів, а вдень — 26−28.

В Одесі також можливі дощі та шквальний вітер. Вдень температура досягне 25−27 градусів, а вночі — 17−19.

У Львові теж прогнозують дощі, шквальний вітер і можливий град. Температура вночі становитиме 14−16 градусів, а вдень — 25−27.

Погода в Україні 5 червня буде дощовою. Фото: Gismeteo

Геомагнітний стан в Україні 5 червня буде відносно спокійним. Упродовж дня можливі лише невеликі збурення.

Джерело: Ракурс


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