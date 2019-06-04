Погода в Украине 5 июня будет дождливой. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n122760-pogoda-v-ukraine-5-iunya-budet-dojdlivoy-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 5 июня отметится дождями. Только на востоке страны днем будет переменная облачность, но ночью также пройдут дожди.

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Ночью температура воздуха составит от 13 градусов тепла на западе до 20 — на юге. Днем термометр покажет от 23 градусов на западе до 30 — на юге. Такой прогноз выдал сегодня Украинский гидрометеорологический центр.

Погода в Киеве 5 июня ожидается дождливая. Ночью температура воздуха составит 15−17 градусов, а днем — 25−27.

В Харькове погода будет относительно благоприятной. Ночью возможны дожди и гроза, а днем ожидается переменная облачность. Температура ночью составит 16−18 градусов, а днем — 27−29.

В Днепре погода ожидается дождливая. Возможны грозы, шквальный ветер и град. Ночью температура воздуха составит 16−18 градусов, а днем — 26−28.

В Одессе также возможны дожди и шквальный ветер. Днем температура достигнет 25−27, а ночью — 17−19.

Во Львове тоже прогнозируют дожди, шквальный ветер и возможный град. Температура ночью составит 14−16 градусов, а днем — 25−27.

Геомагнитная обстановка в Украине 5 июня будет относительно спокойной. На протяжении дня возможны лишь небольшие возмущения.