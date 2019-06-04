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Для технологии Tap to Phone нужен только смартфон с NFC-модулем, фото: «Ощадбанк»

Tap to Phone: «Ощадбанк» вводит возможность приема бесконтактных платежей на смартфонах

4 июн 2019, 17:36
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«Ощадбанк» впервые в Юго-Восточной Европе и странах СНГ вводит возможность приема бесконтактных платежей на смартфонах.

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Соответствующая технология называется Tap to Phone. Об этом сообщает пресс-служба «Ощадбанка».

Отмечается, что введение Tap to Phone осуществляется в сотрудничестве с Visa.

Эта технология дает возможность мелкому и среднему бизнесу принимать бесконтактные платежи без POS-терминала, используя только телефон с операционной системой Android и NFC-модулем.

Таким образом, предприниматели смогут значительно расширить сеть приема бесконтактных платежей, а их клиенты — получат еще один способ удобной оплаты за товары и услуги, отмечают в «Ощадбанке».

В компании Visa отмечают, что, согласно данным Нацбанка, количество платежных терминалов в Украине в начале года составляла всего 279 тыс., в то время, как, по оценкам экспертов, для полноценного функционирования эко-системы безналичных расчетов она должна составлять около миллиона.

Отмечается, что эта технология сейчас проходит тестирование в одном из ресторанов Киева.

Напомним, в Венесуэле недавно объявили о намерении отказаться от платежной системы Visa.

Источник: Ракурс


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