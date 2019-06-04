Оккупация Буковины Румынией: военная прокуратура взялась за скандальное видео. Фото: Сегодня

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Оккупация Буковины Румынией, изображенная на распространенном в YouTube видео, заинтересовала военную прокуратуру. В частности, открыто уголовное производство по факту разжигания межнациональной розни и подготовки к сепаратистским действиям.

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Анатолий Матиос, главный военный прокурор, сообщил об открытии дела из-за скандального видео с захватом части Украины во время сегодняшнего оперативного совещания силовиков. На своей странице в Facebook он опубликовал фото и видео собрания.

Среди основных версий следствие рассматривает вариант специальной информационной атаки со стороны российских спецслужб.

Уголовное производство открыто в отношении неустановленных лиц согласно ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 110 УК Украины (подготовка к посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины с целью изменения границ территории или государственной границы, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, совершенные по предварительному сговору группой лиц, соединенные с разжиганием межнациональной вражды). Досудебное расследование поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры.

Силовики согласовали план поисково-следственных действий для установления обстоятельств преступления, причастных к этому лиц и прекращения их противоправной деятельности, которая угрожает суверенитету Украины.

Известно, что на совещании присутствовали и. о. главы СБУ Иван Баканов, и. о. руководителя Главного следственного управления СБУ Александр Кравченко, и. о. главы Службы внешней разведки Андрей Алексеенко, и. о. начальника Государственной пограничной службы Юрий Гресько, и. о. руководителя Главного управления разведки Минобороны Олег Иващенко и замглавы МИД Украины Василий Боднар.

Напомним, провокационное видео об аннексии Буковины Румынией в случае полномасштабной войны Украины с Россией продолжительностью 7 минут было опубликовано на YouTube 26 мая. Ролик под названием «Румыно-украинская война 2022» создали выходцы из России.