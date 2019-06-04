Окупація Буковини Румунією: військова прокуратура взялася за скандальне відео. Фото: Сегодня

https://racurs.ua/ua/n122761-matios-povidomyv-pro-vidkryttya-spravy-cherez-video-z-okupovanou-bukovynou-foto.html

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Окупація Буковини Румунією, зображена на поширеному в YouTube відео, зацікавила військову прокуратуру. Зокрема, відкрито кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі та підготовки до сепаратистських дій.

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Анатолій Матіос, головний військовий прокурор, повідомив про відкриття справи через скандальне відео з захопленням частини України під час сьогоднішньої оперативної наради силовиків. На своїй сторінці у Facebook він опублікував фото та відео зборів.

Серед основних версій слідство розглядає варіант спеціальної інформаційної атаки з боку російських спецслужб.

Кримінальне провадження відкрито стосовно невстановлених осіб відповідно до ч. 1 ст. 14 та ч. 2 ст. 110 КК України (підготовка до посягання на територіальну цілісність та недоторканість України з метою зміни меж території або держкордону, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групи осіб, поєднані з розпалюванням міжнаціональної ворожнечі). Досудове розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури.

Силовики узгодили план розшуково-слідчих дій для встановлення обставин злочину і причетних до цього осіб та припинення їхньої протиправної діяльності, що загрожує суверенітету України.

Відомо, що на нараді були присутні в. о. глави СБУ Іван Баканов, в. о. керівника Головного слідчого управління СБУ Олександр Кравченко, в. о. очільник Служби зовнішньої розвідки Андрій Алєксєєнко, в. о. начальника Державної прикордонної служби Юрій Гресько, в. о. керівника Головного управління розвідки Міноборони Олег Іващенко та заступник глави МЗС України Василь Боднар.

Нагадаємо, провокаційне відео про анексію Буковини Румунією в разі широкомасштабної війни України з РФ тривалістю 7 хв. було опубліковано на YouTube 26 травня. Ролик під назвою «Румуно-українська війна 2022» створили вихідці з Росії.