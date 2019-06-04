Для технології Tap to Phone потрібен лише смартфон з NFC-модулем, фото: «Ощадбанк»

https://racurs.ua/ua/n122762-tap-to-phone-oschadbank-zaprovadjuie-mojlyvist-pryymannya-bezkontaktnyh-platejiv-na-smartfonah.html

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«Ощадбанк» вперше в Південно-Східній Європі та країнах СНД запроваджує можливість приймання безконтактних платежів на смартфонах.

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Відповідна технологія має назву Tap to Phone. Про це повідомляє прес-служба «Ощадбанку».

Зазначається, що запровадження Tap to Phone здійснюється у співпраці з Visa.

Ця технологія дає можливість дрібному та середньому бізнесу приймати безконтактні платежі без POS-термінала, використовуючи лише телефон з операційною системою Android та NFC-модулем.

Таким чином, підприємці зможуть значно розширити мережу приймання безконтактних платежів, а їхні клієнти — отримають ще один спосіб зручної оплати за товари та послуги, зазначають в «Ощадбанку».

У компанії Visa зазначають, що, згідно з даними Нацбанку, кількість платіжних терміналів в Україні на початку року становила лише 279 тис., в той час, як, за оцінками експертів, для повноцінного функціонування еко-системи безготівкових розрахунків вона має становити близько мільйона.

Зазначається, що ця технологія наразі проходить тестування в одному з ресторанів Києва.

Нагадаємо, у Венесуелі нещодавно оголосили про намір відмовитися від платіжної системи Visa.