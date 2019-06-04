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Брифинг Зеленского и Столтенберга проходит в Брюсселе

Брифинг Зеленского и Столтенберга проходит в Брюсселе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 июн 2019, 17:55
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Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня в Брюсселе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Сейчас Зеленский и Столтенберг дают брифинг по итогам встречи в штаб-квартире НАТО.

Отметим, что это первый зарубежный визит украинского лидера.

Источник: Ракурс


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