Ракурсhttps://racurs.ua/
Брифинг Зеленского и Столтенберга проходит в Брюсселе
Брифинг Зеленского и Столтенберга проходит в Брюсселе (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n122763-brifing-zelenskogo-i-stoltenberga-prohodit-v-brussele-translyaciya.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня в Брюсселе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Loading...
Сейчас Зеленский и Столтенберг дают брифинг по итогам встречи в штаб-квартире НАТО.
Отметим, что это первый зарубежный визит украинского лидера.
Читайте также
Загрузка...