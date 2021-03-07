Як їжа впливає на настрій

https://racurs.ua/ua/1799-yak-yija-vplyvaie-na-nastriy.html

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За часів середньовіччя люди були впевнені, що їжа впливає на їхній настрій. Якщо була потрібна еротична стимуляція, на стіл подавали яйця, яловичину, гранати та м'ясо павича. Засмучені чимось? Поїжте айви, фініків і квіток бузини. За відсутності валіуму люди вживали салат і цикорій як транквілізатори. То коли ж ми забули, що їжа впливає на один з найбільших органів людського організму — мозок? У той час як зв'язок між харчовими продуктами і діабетом, серцево-судинними захворюваннями та ожирінням добре відомий, залежність психічного здоров'я від дієти залишається лише припущенням. Однак це цілком серйозна тема для вивчення.

Дослідження, проведене фахівцями з Нью-Йорка, показало, що молоді люди у віці до 30 років, які їли фаст-фуд тричі на тиждень і частіше, демонстрували більш високий рівень психічного розладу. Річ у тім, що фаст-фуд зазвичай містить велику кількість насичених, транс- і омега-6 жирних кислот, які можуть спровокувати в організмі запальний процес низької інтенсивності, що в свою чергу пов'язано із занепокоєнням і депресією. Це підтверджують дослідження як тварин, так і людини.

Ті молоді люди, які їли м'ясо тричі на тиждень або рідше (що класифікується як низьке споживання), також мали більше психологічних проблем. Автори дослідження визнають, що такий результат їх здивував, але настрій і м'ясо дійсно виявилися пов'язаними на клітинному рівні. Триптофан, який міститься у м'ясі, синтезується в організмі у серотонін — хімічну речовину, яку називають «гормоном гарного настрою».

А для дорослих старших за 30 років, як показало дослідження, скорочення споживання вуглеводів і включення в меню великої кількості фруктів допомогло зменшити занепокоєння і депресію. Фрукти містять антиоксиданти, які захищають мозок. Однак ефект від скорочення споживання вуглеводів став загадкою: адже вони сприяють виробленню серотоніну.

Фахівці вивчали як вплив дієти на настрій, так і навпаки. «Але більшість висновків є лише гіпотетичними. Ми можемо тільки стверджувати, що ці речі пов'язані», — кажуть автори дослідження.

Поки що вчені сходяться на тому, що середземноморська дієта чинить чудовий вплив як на тіло, що вже неодноразово було доведено, так і на розум. Вона містить всі речовини, необхідні для здорової структури мозку: поліненасичені жирні кислоти, мінерали, такі, як цинк з цільного зерна, м'яса і молока, магній із зелених листових овочів і вітаміни B, C і E з фруктів, овочів і молочних продуктів.

Однак короткого шляху тут немає. Дослідники вивчали також ефект від харчових добавок, і, як виявилося, жодного впливу на настрій вони не чинять. Також вчені відзначають, що зв'язок між продуктами та психологічним станом є дуже індивідуальним, хоча в більшості випадків позитивний ефект спостерігався вже за два тижні після зміни дієти.

Переклад: Людмила КРИЛОВА

Джерело: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/dec/18/can-food-change-your-mood-mental-wellbeing