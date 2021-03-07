Как еда влияет на настроение

https://racurs.ua/1799-kak-eda-vliyaet-na-nastroenie.html

Ракурс

В средневековье люди были убеждены, что еда влияет на их настроение. Если нужна была эротическая стимуляция, на стол подавали яйца, говядину, гранаты и мясо павлина. Расстроены чем-то? Поешьте айвы, фиников и цветков бузины. В отсутствие валиума люди довольствовались салатом и цикорием в качестве транквилизаторов. Так когда же мы забыли, что еда оказывает влияние на один из крупнейших органов человеческого организма — мозг? В то время как связь между пищевыми продуктами и диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением хорошо известна, зависимость психического здоровья от диеты остается лишь предположением. Однако это вполне серьезная тема для изучения.

Исследование, проведенное специалистами из Нью-Йорка, показало, что молодые люди в возрасте до 30 лет, которые ели фаст-фуд три раза в неделю и чаще, демонстрировали более высокий уровень психического расстройства. Дело в том, что фаст-фуд обычно содержит большое количество насыщенных, транс- и омега-6 жирных кислот, которые могут спровоцировать в организме воспалительный процесс низкой интенсивности, что в свою очередь связано с беспокойством и депрессией. Это подтверждают исследования как животных, так и человека.

Те молодые люди, которые ели мясо три раза в неделю или реже (что классифицируется как низкое потребление), также имели больше психологических проблем. Авторы исследования признают, что такой результат их удивил, но настроение и мясо действительно оказались связанными на клеточном уровне. Триптофан, который содержится в мясе, синтезируется в организме в серотонин — химическое вещество, которое называют «гормоном хорошего настроения».

А для взрослых старше 30 лет, как показало исследование, сокращение потребления углеводов и включение в меню большого количества фруктов помогло уменьшить беспокойство и депрессию. Фрукты содержат антиоксиданты, которые защищают мозг. Однако эффект от сокращения потребления углеводов стал загадкой: ведь они способствуют выработке серотонина.

Специалисты изучали как воздействие диеты на настроение, так и наоборот. «Но многие из выводов лишь гипотетические. Мы можем только утверждать, что эти вещи связаны», — говорят авторы исследования.

Пока что ученые сходятся на том, что средиземноморская диета оказывает прекрасное воздействие как на тело, что уже неоднократно было доказано, так и на ум. Она содержит все вещества, необходимые для здоровой структуры мозга: полиненасыщенные жирные кислоты, минералы, такие, как цинк из цельного зерна, мяса и молока, магний из зеленых листовых овощей и витамины B, C и E из фруктов, овощей и молочных продуктов.

Однако короткого пути здесь нет. Исследователи изучали также эффект от пищевых добавок, и, как оказалось, никакого влияния на настроение они не оказывают. Также ученые отмечают, что связь между продуктами и психологическим состоянием весьма индивидуальна, хотя в большинстве случаев положительный эффект наблюдался уже через две недели после изменения диеты.

Перевод: Людмила КРЫЛОВА

Источник: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2017/dec/18/can-food-change-your-mood-mental-wellbeing