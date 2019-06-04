Мясо плохо влияет на уровень холестерина

https://racurs.ua/n122766-krasnoe-i-beloe-myaso-odinakovo-ploho-vliyaut-na-uroven-holesterina-uchenye.html

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Вопреки распространенному мнению, потребление красного или белого мяса имеет одинаковое влияние на уровень холестерина в крови.

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К такому выводу пришли американские ученые из Детской больницы Оклендского исследовательского института, исследуя влияние потребления мяса, а также белков немясного происхождения на уровень холестерина. Об этом сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на статью в American Journal of Clinical Nutrition.

«Когда мы планировали это исследование, мы ожидали, что красное мясо будет оказывать более неблагоприятное влияние на уровень холестерина в крови, чем белое мясо. Но мы были удивлены, что это не так — их влияние на холестерин одинаково, когда уровни насыщенных жиров эквивалентны», — заявил старший автор исследования доктор Рональд Краусс.

Отмечается, что в исследовании не использовалась говядина или обработанные продукты, такие как бекон или колбаса. Также исследование не включало рыбу.

Однако, несмотря на это, результаты исследования показывают, что ограничения мяса вообще, независимо от того, белое оно, или красное, целесообразнее для снижения уровня холестерина в крови, чем считалось ранее. Исследование показало, что растительные белки являются наиболее полезными для холестерина в крови.

По словам Крауса, до сих пор не проводилось всестороннего сравнения влияния красного мяса, белого мяса и немясных белков на уровень холестерина в крови. Ученый отмечает, что немясные белки, такие как овощи, молочные продукты и бобовые, показывают лучшую полезность в вопросе уровня холестерина.

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