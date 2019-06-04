Арсен Аваков, фото: МВС України

https://racurs.ua/ua/n122768-avakov-ta-knyaziev-zustrilysya-z-rodychamy-vbytogo-policeyskymy-hlopchyka-foto.html

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Міністр внутрішній справ України Арсен Аваков та очільник Національної поліції Сергій Князєв зустрілися з мамою вбитого поліцейськими на Київщині п’ятирічного Кирила Тлявова Тетяною Олексіївною та бабусею хлопчика Олександрою Миколаївною.

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Аваков та Князєв висловили співчуття родині загиблого. Посадовці запевнили, що їхнє відомство надаватиме усю необхідну допомогу для встановлення обставин цієї трагедії. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Князєв також повідомив, що співробітники управління Нацполіції у Київській області вирішили перерахувати свій одноденний заробіток сім’ї загиблої дитини.

Зазначається, що до сім’ї загиблих Нацполіція направить психологів, котрі спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких. Також поліція візьме на себе витрати з поховання загиблого.

Нагадаємо, на сайті президента України 2 червня була зареєстрована петиція про негайне відсторонення Авакова від виконання службових обов’язків і подальше звільнення його з посади очільника МВС. Наразі ця петиція вже набрала 15 тис. голосів при необхідних для розгляду 25 тис.

Збір підписів під цією петицією триватиме ще 91 день.