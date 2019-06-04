Столтенберг: Зміни в керівництві ЗСУ не вплинуть на співпрацю України з НАТО

Єнс Столтенберг, фото: Jullen Warnand

https://racurs.ua/ua/n122770-stoltenberg-zminy-v-kerivnyctvi-zsu-ne-vplynut-na-spivpracu-ukrayiny-z-nato.html

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Зміни у військовому керівництві Збройних сил України (ЗСУ) не вплинуть на співпрацю НАТО з нашою державою.

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Про це сьогодні під час спільного брифінгу за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє «Укрінформ».

За словами Столтенберга, Зеленський запевнив його, що Україна продовжуватиме співпрацю з НАТО.

Столтенберг зазначив, що НАТО продовжуватиме допомагати Україні в розвитку військово-морських спроможностей та організації берегової оборони, а також діяльності Військово-морській академії в Одесі. Крім того, Альянс продовжуватиме навчати ЗСУ.

Також НАТО планує збільшити свою присутність в Чорноморському регіоні у відповідь на агресивні дії Росії — надіслати додаткові кораблі та літаки. У липні відбудуться додаткові навчання НАТО з Україною.

Ми будемо продовжувати нашу військову співпрацю з Україною. Це потужне зобов’язання з боку союзників, яке сьогодні привітав президент України, — запевнив Столтенберг.

Зеленський сьогодні прибув до Брюсселя з першим офіційним візитом, щоб провести зустрічі з очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, президентом Європейської ради Дональдом Туском та генсеком НАТО.

Нагадаємо, Юнкер сьогодні розповів журналістам, чи сумує за попереднім президентом України Петром Порошенком.