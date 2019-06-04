Під час мітингу за відставку Арсена Авакова, фото: fb.com/olyocean

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Ракурс

В низці міст України сьогодні відбулися мітинги за відставку очільника МВС Арсена Авакова, спровоковані резонансним вбивством п’ятирічного хлопчика на Київщині, у скоєнні якого підозрюють працівників поліції.

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Так, значна кількість активістів зібралася біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві.

На відео, котре оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук народний депутат Єгор Соболєв, можна помітити, що учасники акції щось підпалили та скандували «Аваков — собака» і «Авакова у відставку».

Згодом учасники акції запалили біля будівлі МВС свічки. Про це у своєму Твіттері повідомляє «Центр протидії корупції».

Ще одна подібна акція відбулася у Дніпрі. Її учасники також залишили іграшки, лампадки і квіти біля входу в поліцію.

В Одесі кілька десятків громадських активістів принесли лампадки та іграшки під будівлю головного управління Нацполіції на вулиці Єврейській, котрі склали біля входу в будівлю, повідомляє видання «Думская».

В Харкові учасники акції зібралися під стінами обласного відділення МВС.

Хтось приніс мішок дитячих іграшок і попросив роздати співробітникам поліції, які охороняли мітинг, — повідомив у своєму Фейсбуці активіст Харківського антикорупційного центру Димитро Дробот.

Також мітинги за відставку очільника МВС відбувалися в Херсоні, Переяславі-Хмельницькому, Чернівцях, Луцьку, Рівному, Кропивницькому, Тернополі, Вінниці, Львові, Житомирі, Ужгороді та Миколаєві.

Нагадаємо, на сайті президента України зареєстрована петиція за відставку Авакова. Вона вже набрала майже 16,5 тис. голосів при необхідних для розгляду 25 тис.