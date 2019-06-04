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Під час мітингу за відставку Арсена Авакова, фото: fb.com/olyocean
В низці міст України відбулися мітинги за відставку Авакова (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122771-v-nyzci-mist-ukrayiny-vidbulysya-mityngy-za-vidstavku-avakova-foto-video.htmlРакурс
В низці міст України сьогодні відбулися мітинги за відставку очільника МВС Арсена Авакова, спровоковані резонансним вбивством п’ятирічного хлопчика на Київщині, у скоєнні якого підозрюють працівників поліції.
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Так, значна кількість активістів зібралася біля будівлі Міністерства внутрішніх справ у Києві.
На відео, котре оприлюднив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук народний депутат Єгор Соболєв, можна помітити, що учасники акції щось підпалили та скандували «Аваков — собака» і «Авакова у відставку».
Згодом учасники акції запалили біля будівлі МВС свічки. Про це у своєму Твіттері повідомляє «Центр протидії корупції».
Ще одна подібна акція відбулася у Дніпрі. Її учасники також залишили іграшки, лампадки і квіти біля входу в поліцію.
В Одесі кілька десятків громадських активістів принесли лампадки та іграшки під будівлю головного управління Нацполіції на вулиці Єврейській, котрі склали біля входу в будівлю, повідомляє видання «Думская».
В Харкові учасники акції зібралися під стінами обласного відділення МВС.
Хтось приніс мішок дитячих іграшок і попросив роздати співробітникам поліції, які охороняли мітинг, — повідомив у своєму Фейсбуці активіст Харківського антикорупційного центру Димитро Дробот.
Також мітинги за відставку очільника МВС відбувалися в Херсоні, Переяславі-Хмельницькому, Чернівцях, Луцьку, Рівному, Кропивницькому, Тернополі, Вінниці, Львові, Житомирі, Ужгороді та Миколаєві.
Нагадаємо, на сайті президента України зареєстрована петиція за відставку Авакова. Вона вже набрала майже 16,5 тис. голосів при необхідних для розгляду 25 тис.
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