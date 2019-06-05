Білл Гейтс став продавцем фастфуду. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n122790-bill-geyts-stav-prodavcem-fastfudu-video.html

Ракурс

Білл Гейтс, засновник компанії Microsoft, та американський інвестор Уоррен Баффет на день стали продавцями фастфуду. Мільярдери приймали замовлення на касі, вітали відвідувачів і видавали порції.

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Підприємці вирішили таким чином розважитися після зборів мільярдерів холдингу Berkshire Hathaway, якому й належить мережа кафе Dairy Queen, куди влаштувалися стажерами Гейтс і Баффет.

Молодий службовець кафе, який став куратором продавців-стажерів Гейтса та Баффета, зазначив, що вони непогано справлялися з роботою, хоча їм є куди рости. Про це він розповів на відео, опублікованому в YouTube.

Білл непогано справлявся на касі, а Уоррен добре приписував собі його заслуги. Але загалом — я би їх найняв, — резюмував молодий наставник.

Спочатку знамениті стажери переплутали свої бейджі. Також не одразу в них вийшло наточити морозиво у вафельний стаканчик: Баффет перелив, а в Гейтса навпаки вийшла занадто маленька порція.

У стажерів також виникли проблеми з подачею фірмового морозива «Заметіль», яке офіціанти мають перевертати перед гостями закладу. Білл Гейтс і Уоррен Баффет перевернули морозиво на стіл. Після кожної накладки мільярдери пропонували відвідувачам сплатити за їхнє замовлення або отримати ще одну порцію безкоштовно.