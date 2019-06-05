В Австралии выпал снег. Фото: iflscience.com

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Ракурс

В солнечной Австралии в начале лета выпал снег. Сильные ветра и похолодание наблюдаются на восточном побережье.

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Во вторник, 4 июня, в высокогорных районах Нового Южного Уэльса и в соседнем с ним штате выпал снег. Также снегом засыпало штат Квинсленд. В этом штате снега не видели с 2015 года. Непогода привела к задержкам в движении поездов, а на дорогах участились дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает Independent.

На восточном побережье этой солнечной страны наблюдался сильный ветер с порывами до 130 км/ч, а волны поднимались высотой в пять метров. Ураган повалил много деревьев. Из-за непогоды в Сиднее приостановили на шесть часов движение паромов. В метеорологическом бюро Австралии отметили, что к сложной погоде привел сильный холодный фронт.

Напомним, в Тернопольской области в результате проливных дождей, которые продолжались в области двое суток, подтопило ряд домов и сельскохозяйственных земель. Стихия разрушала заборы, смывала огороды, подмывала сады.