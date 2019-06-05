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Большая вода на Тернопольщине. Фото: YouTube

Стихия в Тернопольской области: мощный ливень смывал заборы и сады, люди в панике спасали домашних животных (ФОТО, ВИДЕО)

5 июн 2019, 09:28
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Ливень на Тернопольщине наделал немало бед. Из-за проливных дождей, которые продолжались в области двое суток, подтопило ряд домов и сельскохозяйственных земель.

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Из-за сложных погодных условий в Бучачском и Монастырском районах Тернопольской области были подтоплены 24 дома на территории 14 домохозяйств и 22 га частных сельхозугодий в трех населенных пунктах. По состоянию на сегодняшнее утро, подтоплено 4 га земельных участков и три жилых дома в селе Гранитном Монастыриского района. Об этом 5 июня сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области.

За последние двое суток спасатели выезжали три раза на вызовы, откачали 605 куб. м. воды с подтопленных территорий, домохозяйств и подвальных помещений. Сейчас наблюдается спад воды.

Непогода на Тернопольщине. Фото: ГУ ГСЧС в Тернопольской области

Непогода на Тернопольщине. Фото: ГУ ГСЧС в Тернопольской области

Местные жители тем временем распространяют в социальных сетях видео и фотографии последствий сложных погодных условий. Жители села Красов Монастырисского района опубликовали в YouTube видео, на кадрах видно, как стихия разрушает заборы, смывает огороды, подмывает сады. В комментариях люди призывают спасать домашних животных.

Напомним, в конце мая из-за проливных дождей фиксировались подтопления во Львовской и Ивано-Франковской областях. В зону подтопления попали десятки жилых домов, сотни дворовых хозяйств и приусадебных участков.

Источник: Ракурс


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