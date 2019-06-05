Велика вода на Тернопільщині. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n122776-styhiya-u-ternopilskiy-oblasti-potujna-zlyva-zmyvala-parkany-ta-sady-ludy-v-panici-ryatuvaly.html

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Злива на Тернопільщині наробила чимало лиха. Внаслідок проливних дощів, які тривали в області дві доби, підтопило низку будинків та сільськогосподарських земель.

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Через складні погодні умови у Бучацькому та Монастириському районах Тернопільської області були підтоплені 24 будинки на території 14 домогосподарств та 22 га приватних сільгоспугідь у трьох населених пунктах. Станом на сьогоднішній ранок підтоплено 4 га земельних ділянок та три житлові будинки у селі Гранітному Монастириського району. Про це 5 червня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

За останні дві доби рятувальники виїздили три рази на виклики, відкачали 605 куб. м. води з підтоплених територій, домогосподарств і підвальних приміщень. Наразі спостерігається спад води.

Місцеві мешканці тим часом поширюють у соціальних мережах відео та світлини наслідків складних погодних умов. Жителі села Красів Монастириського району опублікували в YouTube відео, на кадрах видно, як стихія руйнує паркани, змиває городи, підмиває сади. У коментарях люди закликають рятувати домашніх тварин.

Нагадаємо, наприкінці травня через проливні дощі фіксувалися підтоплення у Львівській та Івано-Франківській областях. У зону підтоплення потрапили десятки житлових будинків, сотні дворових господарств та присадибних ділянок.