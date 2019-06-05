Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Велика вода на Тернопільщині. Фото: YouTube

Стихія у Тернопільській області: потужна злива змивала паркани та сади, люди в паніці рятували домашніх тварин (ФОТО, ВІДЕО)

5 чер 2019, 09:28
999

Злива на Тернопільщині наробила чимало лиха. Внаслідок проливних дощів, які тривали в області дві доби, підтопило низку будинків та сільськогосподарських земель.

Loading...

Через складні погодні умови у Бучацькому та Монастириському районах Тернопільської області були підтоплені 24 будинки на території 14 домогосподарств та 22 га приватних сільгоспугідь у трьох населених пунктах. Станом на сьогоднішній ранок підтоплено 4 га земельних ділянок та три житлові будинки у селі Гранітному Монастириського району. Про це 5 червня повідомила прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

За останні дві доби рятувальники виїздили три рази на виклики, відкачали 605 куб. м. води з підтоплених територій, домогосподарств і підвальних приміщень. Наразі спостерігається спад води.

Негода на Тернопільщині. Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Негода на Тернопільщині. Фото: ГУ ДСНС у Тернопільській області

Місцеві мешканці тим часом поширюють у соціальних мережах відео та світлини наслідків складних погодних умов. Жителі села Красів Монастириського району опублікували в YouTube відео, на кадрах видно, як стихія руйнує паркани, змиває городи, підмиває сади. У коментарях люди закликають рятувати домашніх тварин.

Нагадаємо, наприкінці травня через проливні дощі фіксувалися підтоплення у Львівській та Івано-Франківській областях. У зону підтоплення потрапили десятки житлових будинків, сотні дворових господарств та присадибних ділянок.

Читайте також: Підтоплення на заході України: жертвою повені стала дитина, вода зруйнувала мости (ФОТО, ВІДЕО)

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Зеленський звернувся до Росії через загибель військових на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Росії через загибель трьох українських військовослужбовців на Донбасі під час посилених обстрілів. Зеленський у черговий раз нагадав РФ про Мінські домовленості

Новини України
10:09
Новини партнерів
Загрузка...