Протест в Судані: загинули 60 осіб, влада свою провину заперечує. Фото: Голос Севастополя

https://racurs.ua/ua/n122775-protest-v-sudani-zagynuly-60-osib-vlada-svou-provynu-zaperechuie.html

Ракурс

У Судані під час розгону мирної демонстрації загинули щонайменше 60 осіб. Влада країни заперечує стрілянину по громадянах.

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Німеччина та Велика Британія подали запит на проведення засідання Ради безпеки ООН. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Розгін наметового табору в Хартумі стався 4 червня. Військові почали стріляти по протестуючих, щоб розблокувати будівлю командування армії. У перший день загинули 30 осіб, потім кількість жертв почала стрімко зростати.

США, Німеччина, Велика Британія і генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш різко засудили дії влади Судану і вимагають припинити насильство над громадянами.

Зазначимо, що в квітні міністр оборони Судану Авад бін Ауф заявив, що тепер в країні буде правити Вища військова рада. Тоді ж був арештований президент країни Омар аль-Башир, а в Судані оголосили надзвичайний стан на три місяці і перехідний період, який триватиме близько двох років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», човен з біженцями, в якій були жителі Судану, перекинулася біля берегів Лівії. Є загиблі і десятки зниклих безвісти.