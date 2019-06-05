Протест в Судане: погибли 60 человек, власти свою вину отрицают. Фото: Голос Севастополя

https://racurs.ua/n122775-protest-v-sudane-pogibli-60-chelovek-vlasti-svou-vinu-otricaut.html

Ракурс

В Судане во время разгона мирной демонстрации погибли по меньшей мере 60 человек. Власти страны опровергают стрельбу по гражданам.

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Германия и Великобритания подали запрос на проведение заседания Совета безопасности ООН. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Разгон палаточного лагеря в Хартуме произошел 4 июня. Военные начали стрелять по протестующим, чтобы разблокировать здание командования армии. В первый день скончались 30 человек, затем количество погибших начало стремительно расти.

США, Германия, Великобритания и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш резко осудили действия властей Судана и требуют прекратить насилие над гражданами.

Отметим, что в апреле министр обороны Судана Авад бин Ауф заявил, что теперь в стране будет править Высший военный совет. Тогда же был арестован президент страны Омар аль-Башир, а в Судане объявили чрезвычайное положение на три месяца и переходный период, который будет длиться около двух лет.

Как ранее сообщал «Ракурс», лодка с беженцами, в которой были жители Судана, перекинулась у берегов Ливии. Есть погибшие и десятки пропавших без вести.