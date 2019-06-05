Венесуэла просрочила кредиты: Deutsche Bank конфисковал 20 т золота. Фото: ИА REX

https://racurs.ua/n122774-venesuela-prosrochila-kredity-deutsche-bank-konfiskoval-20-t-zolota.html

Ракурс

Венесуэла потеряла 20 т золота из-за просроченных платежей по кредиту. Deutsche Bank решил досрочно погасить кредит и проценты.

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Золото было предоставлено банку в качестве залога во время получения кредита в 2016 году. Тогда Каракас взял у Deutsche Bank кредит наличными, обязуясь погасить его до 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, передает «РБК-Украина»

Сумма полученного кредита составляла 750 млн долл., однако в банке эту ситуацию никак пока не комментируют.

Также, согласно данным издания, временный президент Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо попросил банк выдать еще 120 млн долл., чтобы покрыть разницу в цене предоставленного золота с нынешней его стоимостью.

Эти средства Гуайдо попросил перевести на счет, к которому не сможет получить доступ действующий глава государства Николас Мадуро. Один из представителей оппозиции Хосе Игнасио Эрнандес заявил, что они пытаются договориться об условиях передачи средств Центробанку Венесуэлу и законному правительству страны.

Отметим, что из-за того, что Центробанк Каракаса не выплатил долг, британская компания De La Rue, которая занимается печатью банкнот, потеряла 18 млн фунтов.

Как ранее сообщал «Ракурс», уровень инфляции в Венесуэле составил 130 тыс. процентов.