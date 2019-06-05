Венесуела прострочила кредити: Deutsche Bank конфіскував 20 т золота. Фото: ИА REX

https://racurs.ua/ua/n122774-venesuela-prostrochyla-kredyty-deutsche-bank-konfiskuvav-20-t-zolota.html

Ракурс

Венесуела втратила 20 т золота через прострочені платежі по кредиту. Deutsche Bank вирішив достроково погасити кредит і відсотки.

Loading...

Золото було надано банку в якості застави під час отримання кредиту в 2016 році. Тоді Каракас взяв у Deutsche Bank кредит готівкою, зобов’язуючись погасити його до 2021 року. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, передає «РБК-Україна»

Сума отриманого кредиту становила 750 млн дол., проте в банку цю ситуацію ніяк поки не коментують.

Також, згідно з даними видання, тимчасовий президент Венесуели і лідер опозиції Хуан Гуайдо попросив банк видати ще 120 млн дол., щоб покрити різницю в ціні наданого золота з нинішньої його вартістю.

Ці кошти Гуайдо попросив перевести на рахунок, до якого не зможе отримати доступ діючий глава держави Ніколас Мадуро. Один з представників опозиції Хосе Ігнасіо Ернандес заявив, що вони намагаються домовитися про умови передачі коштів Центробанку Венесуели і законному уряду країни.

Зазначимо, що через те, що Центробанк Каракаса не виплатив борг, британська компанія De La Rue, яка займається друком банкнот, втратила 18 млн фунтів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», рівень інфляції у Венесуелі становить 130 тис. відсотків.