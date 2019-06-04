Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n122773-zelenskyy-defolt-ce-chutky-yaki-ne-maut-nichogo-spilnogo-z-oficiynou-pozyciieu.html

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Президент Володимир Зеленський під час свого візиту до Брюсселя назвав інформацію про можливість оголошення Україною дефолту чутками, не пов’язаними з офіційною позицією глави держави.

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Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, — заявив президент під час зустрічі з Європейським комісаром з питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом.

Зазначається, що під час зустрічі з Домбровскісом обговорювалося питання надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу на суму 500 млн євро. Ці кошти наша держава отримає після виконання переліку необхідних умов.

Зеленський сьогодні прибув до Брюсселя в межах свого першого офіційного закордонного візиту. Він, зокрема, провів зустрічі з очільником Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Нагадаємо, в нещодавньому інтерв’ю виданню Financial Times олігарх Ігор Коломойський радив Зеленському наслідувати приклади Греції та Аргентини й оголосити дефолт за зовнішнім боргом.