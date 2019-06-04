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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

Зеленский: Дефолт — это слухи, которые не имеют ничего общего с официальной позицией

4 июн 2019, 23:01
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Президент Владимир Зеленский во время своего визита в Брюссель назвал информацию о возможности объявления Украиной дефолта слухами, не связанными с официальной позицией главы государства.

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Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией, — заявил президент в ходе встречи с Европейским комиссаром по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом.

Отмечается, что во время встречи с Домбровскисом обсуждался вопрос предоставления Украине второго транша макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму 500 млн евро. Эти средства наше государство получит после выполнения перечня необходимых условий.

Зеленский сегодня прибыл в Брюссель в рамках своего первого официального зарубежного визита. Он, в частности, провел встречи с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, в недавнем интервью изданию Financial Times Коломойский советовал Зеленскому следовать примерам Греции и Аргентины и объявить дефолт по внешнему долгу.

Источник: Ракурс


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