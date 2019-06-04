Распространение земледелия повлияло на геном человека

https://racurs.ua/n122772-v-genah-ludey-proizoshla-mutaciya-chtoby-spravitsya-s-vysokim-urovnem-sahara-v-sovremennoy.html

Ракурс

После распространения земледелия в геноме людей стал более распространенным ген, позволяющий избежать диабета вследствие потребления современной пищи.

Loading...

К такому выводу пришли ученые из университета Лондона, сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на статью в издании eLife.

Речь идет о гене CLTCL1, который руководит производством белка CHC22, играющего ключевую роль в регулировании транспортера глюкозы в жировых и мышечных клетках людей.

После того, как люди потребляют пищу, гормон инсулин реагирует на более высокие уровни глюкозы в крови, высвобождая транспортер для удаления глюкозы из крови, вводя ее в мышцы и жировые ткани. Между приемом пищи, с помощью белка CHC22, транспортер глюкозы остается внутри мышц и жира, так что некоторый уровень сахара в крови будет продолжать циркулировать.

Исследователи проанализировали геномы 2 тыс. 504 человек из глобального проекта 1000 Genomes. Они обнаружили, что почти половина людей во многих этнических группах имеют вариант CHC22, который производится мутировавшим геном, ставший распространенным, когда люди развили сельское хозяйство.

Исследователи также изучили на геномы древних людей и обнаружили, что новый вариант более распространен у древних и современных популяциях земледельцев, чем у охотников-собирателей. Это свидетельствует о том, что увеличенное потребление углеводов могло бы стать движущей силой, которая вела к этой генетической адаптации.

Исследуя клетки, исследователи обнаружили, что новый вариант CHC22 менее эффективен в поддержке транспортера глюкозы внутри мышц и жира между приемами пищи, то есть транспортер может легче очистить глюкозу из крови. Поэтому люди с новым вариантом гена имеют более низкий уровень сахара в крови.

Предыдущее версия генетического варианта, вероятно, была бы полезной для наших предков, поскольку это помогло бы поддерживать более высокие уровни сахара в крови во время голодания, когда люди не имели такого легкого доступа к углеводам. Это должно помочь нам развить наши большие мозги, — отмечает доктор Маттео Фумагалли.

В последние годы, с нашими диетами с высоким содержанием углеводов, которые часто дают нам слишком много сахара, новый вариант может быть более выгодным, — отмечает ученый.

Исследователи утверждают, что хотя этот генетический вариант не играет непосредственной роли в развитии диабета, наличие старого варианта может сделать людей более склонными к развитию диабета, а также может усилить резистентность к инсулину при диабете.

Напомним, недавно ученые нашли подтверждение тому, что ожирение и связанные с ним проблемы с метаболизмом развиваются под влиянием генетических факторов.