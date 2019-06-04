Поширення землеробства вплинуло на геном людини

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Ракурс

Після поширення землеробства в геномі людей став більш поширеним ген, котрий дозволяє уникнути діабету внаслідок споживання сучасної їжі.

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Такого висновку дійшли вчені з університету Лондона, повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на статтю у виданні eLife.

Йдеться про ген CLTCL1, який керує виробництвом білка CHC22, котрий відіграє ключову роль у регулюванні транспортера глюкози в жирових і м’язових клітинах людей.

Після того, як люди споживають їжу, гормон інсулін реагує на більш високі рівні глюкози в крові, вивільняючи транспортер для видалення глюкози з крові, вводячи її в м’язи та жирові тканини. Між прийомом їжі, за допомогою білка CHC22, транспортер глюкози залишається всередині м’язів і жиру, так що деякий рівень цукру в крові продовжуватиме циркулювати.

Дослідники проаналізували геноми 2 тис. 504 людей з глобального проекту 1000 Genomes. Вони виявили, що майже половина людей у багатьох етнічних групах мають варіант CHC22, який виробляється мутованим геном, котрий став більш поширеним, коли люди розвинули сільське господарство.

Дослідники також вивчили на геноми древніх людей і виявили, що новий варіант більш поширений у стародавніх та сучасних популяціях землеробів, ніж у мисливців-збирачів. Це свідчить про те, що збільшене споживання вуглеводів могло б стати рушійною силою, котра вела до цієї генетичної адаптації.

Досліджуючи клітини, дослідники виявили, що новий варіант CHC22 є менш ефективним у підтримці транспортера глюкози всередині м’язів і жиру між прийомами їжі, тобто транспортер може легше очистити глюкозу з крові. Тому люди з новим варіантом гену мають нижчий рівень цукру в крові.

Старіша версія цього генетичного варіанта, ймовірно, була б корисною для наших предків, оскільки це допомогло б підтримувати більш високі рівні цукру в крові під час голодування, коли люди не мали такого легкого доступу до вуглеводів. Це мало допомогти нам розвинути наші великі мізки, — зазначає доктор Маттео Фумагаллі.

В останні роки, з нашими дієтами з високим вмістом вуглеводів, які часто дають нам занадто багато цукру, новий варіант може бути більш вигідним, — наголошує учений.

Дослідники стверджують, що хоча цей генетичний варіант не відіграє безпосередньої ролі у розвитку діабету, наявність старішого варіанту може зробити людей більш схильними до розвитку діабету, а також може посилити резистентність до інсуліну при діабеті.

Нагадаємо, нещодавно вчені знайшли підтвердження тому, що ожиріння і пов’язані з ним проблеми з метаболізмом розвиваються з огляду на генетичні фактори.