Песчаная буря. Фото: ГеоЦентр

https://racurs.ua/n122934-smertelnaya-stihiya-jertvami-peschanyh-bur-i-molniy-v-indii-stali-26-chelovek-video.html

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В Индии жертвами песчаных бурь, дождей, града и молний стали 26 человек. Еще 57 человек травмированы, им понадобилась медицинская помощь.

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Непогода наделала беды в штате Уттар-Прадеш. Мощный ураган выкорчевывал деревья, а сильные ливни привели к обрушению стен домов. Об этом сообщает Hindustan Times.

Местные власти объявили масштабную спасательную операцию. По три человека погибли в районах Этах и Касгандже, четыре человека стали жертвами стихии в Фаррукхабаде и Барабанке. Еще по одному погибшему обнаружили в Морадабаде, Бадауне, Пилибхите, Матхуре, Каннаудже, Самбхале, Газиабаде, Амрохе, Бадауне и Махобе.

В районе Майнпури из-за непогоды пострадало 42 лицо. По информации полиции, большинство пострадали в результате обрушения стен домов. Также в результате разгула стихии погибло большое количество крупного рогатого скота.

Напомним, 4 июня в Австралии в высокогорных районах Нового Южного Уэльса и Квинсленда выпал снег. Непогода привела к задержкам в движении поездов, а на дорогах участились дорожно-транспортные происшествия.