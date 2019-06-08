Избили журналиста в Харькове. Фото: Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/n122933-v-harkove-neizvestnye-izbili-jurnalista-v-torgovom-centre.html

Ракурс

Избиение журналиста произошло на территории торгового центра «Барабашово» в Харькове.

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Инцидент произошел 7 июня во время конфликта между группой лиц. Неизвестные избили 36-летнего оператора одного из местных телеканалов, отобрали у него видеокамеру. Автомобиль скорой помощи доставил пострадавшего в городскую больницу, сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, всего в результате драки в ТЦ пострадали девять человек. Всем понадобилась медицинская помощь.

По факту происшествия следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста), ч. 1. ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Напомним, в мае в Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова. На работника СМИ напали в день, когда он намеревался опубликовать информацию о злоупотреблениях в городском совете Черкасс. Адвокат потерпевшего связывает избиение видеоблоггера с его профессиональной деятельностью.