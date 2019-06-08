Стал известен список кандидатов от «Самопомощи». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n122932-samopomosch-predstavila-pervuu-desyatku-partiynogo-spiska-video.html

Ракурс

Партия «Самопомощь» объявила список кандидатов на внеочередные выборы в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля 2019 года.

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Первым номером этой политической силы значится мэр Львова и лидер «Самопомощи» Андрей Садовый. В пятерку первых вошли депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая, антикоррупционная активистка Александра Дрик, депутат Харьковского областного совета Татьяна Бедняк, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид. Об этом сообщили в пресс-службе «Самопомощи».

В первую десятку входят участник антитеррористической операции на Донбассе Виталий Федрин, лидер парламентской фракции «Самопомощь» Олег Березюк, бизнесмен и основатель ТМ «Моршинская» Николай Кмить, народный депутат от «Самопомощи» Татьяна Острикова, вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий и проповедник Игорь Косован.

Также кандидатами от «Самопомощи» значатся народные депутаты Роман Семенуха, Олег Лаврик, Любомир Зубач и Руслан Сидорович.

Всего в списке кандидатов от «Самопомощи» 106 человек. В партии уверяют, что более 80% этого списка — новые лица.

Напомним, 11 мая на съезде партии «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового переизбрали лидером этой политической силы. Львовский городской голова отметил, что будет бороться за должность премьер-министра. Кроме того, Садовый заверил, что более 80% парламентского списка «Самопомощи» будут новые лица.