Став відомий список кандидатів від «Самопомочі». Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n122932-samopomich-predstavyla-pershu-desyatku-partiynogo-spysku-video.html

Ракурс

Партія «Самопоміч» оголосила список кандидатів на позачергові вибори до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня 2019 року.

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Першим номером цієї політичної сили значиться мер Львова та лідер «Самопомочі» Андрій Садовий. В п’ятірку перших увійшли депутат Одеської міської ради Ольга Квасницька, антикорупційна активістка Олександра Дрік, депутат Харківської обласної ради Тетяна Бідняк, заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд. Про це повідомили в прес-службі «Самопомочі».

До першої десятки входять учасник антитерористичної операції на Донбасі Віталій Федрін, лідер парламентської фракції «Самопоміч» Олег Березюк, бізнесмен та засновник ТМ «Моршинська» Микола Кміть, народний депутат від «Самопомічі» Тетяна Острікова, віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій та проповідник Ігор Косован.

Також кандидатами від «Самопомощі» значаться народні депутати Роман Семенуха, Олег Лаврик, Любомир Зубач та Руслан Сидорович.

Загалом у списку кандидатів від «Самопомочі» 106 осіб. У партії запевняють, що понад 80% цього списку — нові обличчя.

Нагадаємо, 11 травня на з’їзді партії «Самопоміч» мера Львова Андрія Садового переобрали лідером цієї політичної сили. Львівський міський голова зазначив, що боротиметься за посаду прем'єр-міністра. Крім того, Садовий запевнив, що понад 80% парламентського списку «Самопомочі» складатимуть нові обличчя.