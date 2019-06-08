Михайло Саакашвілі, фото: EPP Congress Warsaw

https://racurs.ua/ua/n122931-partiya-saakashvili-pide-na-vybory-samostiyno-video.html

Ракурс

Партія «Рух нових сил» не об'єднуватиметься з іншими політсилами й самостійно братиме участь у парламентських виборах.

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Про це екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

«Ми прийшли до висновку, що потрібно йти на вибори самостійно», — зазначив політик.

Саакашвілі наголосив, що таке рішення ухвалене навіть попри наявні в його політсили труднощі. Зокрема, він згадав проблеми, пов’язані з реєстрацією в регіонах, а також труднощі зі збиранням грошей на заставу, необхідну для участі у парламентських виборах.

За словами Саакашвілі, найближчим часом відбудеться зібрання, на якому буде визначений перелік осіб, котрі братимуть участь у виборах від «Руху нових сил».

Участь у виборах самого Саакашвілі залишається під питанням, оскільки, згідно із законодавством, балотуватися до Верховної Ради можуть лише громадяни, котрі проживають на території України протягом останніх п’яти років.

За інформацією джерел агентства BBC, Саакашвілі все ж наполягатиме на тому, що він виконує цю законодавчу норму.

Позачергові вибори до парламенту в Україні заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Саакашвілі відхилив пропозицію мера Києва Віталія Кличка брати участь у парламентських виборах разом із його політсилою «УДАР».