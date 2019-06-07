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Ракурс
Михайло Саакашвілі, фото: EPP Congress Bonn

Саакашвілі відмовився йти на вибори разом із партією Кличка — ЗМІ

7 чер 2019, 08:52
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Екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської області Михайло Саакашвілі відхилив пропозицію мера Києва Віталія Кличка йти на парламентські вибори разом із партією «УДАР».

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Про це виданню «Українська правда» стало відомо від інформованих джерел в оточенні Саакашвілі.

Також про рішення Саакашвілі на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила журналіст Христина Бердинських.

Михайло Саакашвілі не погодився йти з «УДАР» на вибори, — зазначила Бердинських.

Кличко у своєму Фейсбуці опублікував «коментар щодо всіх можливих питань на цю тему», з котрого чітко не зрозуміло, котре саме рішення прийняв Саакашвілі.

Я свій жест зробив. Щиро і в продовження дружби та історії відносин. Запропонував у складній ситуації підставити плече, навіть не зважаючи на те, що чимало моїх прихильників неоднозначно сприйняли цю ідею, — зазначив мер Києва. — Є слова, а є вчинки. Я, політично — планів не змінюю.

Йдемо далі…, — резюмував мер Києва.

Нагадаємо, українське громадянство Саакашвілі президент Володимир Зеленський повернув своїм указом наприкінці травня. Прибувши до України 29 травня Саакашвілі заявив, що не збирається мститися політикам, котрі вислали його з України та позбавили громадянства.


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