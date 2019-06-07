На сприйняття смаку впливають емоції, викликані упаковкою, фото: jeffadair Candy

https://racurs.ua/ua/n122873-ucheni-vstanovyly-chy-sudyat-ludy-pro-shokolad-za-obgortkou.html

Ракурс

Люди відчувають більш сильні емоційні асоціації з упаковкою шоколаду, ніж з його дегустацією.

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Такого висновку дійшли вчені з Університету Мельбурна (Австралія), досліджуючи вплив дизайну упаковки шоколаду на сенсорні вподобання та готовність до покупки. Про це повідомляє видання EurekaAlert з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Heliyon.

Дослідження показало, що в той час як смак є переважним фактором у визначенні подальших покупок, на сприйняття смаку впливають емоції, викликані упаковкою.

У дослідженні брали участь 75 учасників у віці від 25 до 55 років, з них 59% були жінками. Учасникам експерименту було запропоновано оцінити шоколад у трьох умовах:

сліпий тест на смак;

тільки концепції упаковки;

шоколад плюс упаковка.

Один і той же шоколад був загорнутий у шість різних дизайнів упаковки, що представляли різні концепції. На кожному кроці учасникам було запропоновано асоціювати зразки з лексиконом базованих на емоціях термінів.

Як виявилося, на те, наскільки учасникам сподобався смак шоколаду, вплинули їхні очікування на основі різних варіантів обгортки, особливо коли очікування, викликані упаковкою, не справджувалися.

Щоб описати упаковку, учасники вибирали емоційно сильніші слова, ніж тоді, коли йшлося про сліпий тест. Дослідники виявили, що існує помірна позитивна кореляція між уподобанням щодо упаковки та смаком шоколаду у випадках, коли шоколад був упакований в обгортки з позитивними термінами, такими як щасливий, здоровий, веселий, яскравий, розслаблюючий, спокій, досягнення, спільність, баланс і дружба.

Тож асоціація учасників експерименту з позитивними емоціями на упаковці безпосередньо впливала на прийнятність шоколаду.

Є різниця в тому, як споживачі сприймають внутрішні продуктові сигнали — смак, аромат і текстуру — які пов’язані з сенсорними і перцептивними системами, і як вони сприймають зовнішні сигнали, такі як пакувальні матеріали, інформацію, фірмову назву і ціну — пов’язані з когнітивними і психологічними механізмами, — пояснює один із дослідників Френк Дуншеа.

Інформація, надана через упаковку, може впливати на очікування клієнтів і впливати на їхню емоційну реакцію, коли їхній чуттєвий досвід підтверджує або не підтверджує початкове враження, — зазначає вчений.

Нагадаємо, нещодавно вчені знайшли прабатьківщину шоколаду.