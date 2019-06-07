На восприятие вкуса влияют эмоции, вызванные упаковкой, фото: jeffadair Candy

https://racurs.ua/n122873-uchenye-ustanovili-sudyat-li-ludi-o-shokolade-po-obertke.html

Ракурс

Люди испытывают более сильные эмоциональные ассоциации с упаковкой шоколада, чем с его дегустацией.

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К такому выводу пришли ученые из Университета Мельбурна (Австралия), исследуя влияние дизайна упаковки шоколада на сенсорные предпочтения и готовность к покупке. Об этом сообщает издание EurekaAlert со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Heliyon.

Исследование показало, что в то время как вкус является преобладающим фактором в определении дальнейших покупок, на восприятие вкуса влияют эмоции, вызванные упаковкой.

В исследовании принимали участие 75 участников в возрасте от 25 до 55 лет, из них 59% были женщинами. Участникам эксперимента было предложено оценить шоколад в трех условиях:

слепой тест на вкус;

только концепции упаковки;

шоколад плюс упаковка.

Один и тот же шоколад был завернут в шесть различных дизайнов упаковки, представляющих различные концепции. На каждом шагу участникам было предложено сравнивать образцы с лексиконом основанных на эмоциях терминов.

Как оказалось, на то, насколько участникам понравился вкус шоколада, повлияли их ожидания на основе различных вариантов обертки, особенно когда ожидания, вызванные упаковкой, не подтверждались.

Чтобы описать упаковку, участники выбирали более эмоционально сильные слова, чем тогда, когда речь шла о слепом тесте. Исследователи обнаружили, что существует умеренная положительная корреляция между предпочтениями в упаковке и вкусом шоколада в случаях, когда шоколад был упакован в обертки с положительными терминами, такими как счастливый, здоровый, веселый, яркий, расслабляющий, спокойствие, достижения, общность, баланс и дружба.

Так что ассоциация участников эксперимента с положительными эмоциями на упаковке непосредственно влияла на приемлемость шоколада.

Есть разница в том, как потребители воспринимают внутренние продуктовые сигналы — вкус, аромат и текстуру — связанные с сенсорными и перцептивными системами, и как они воспринимают внешние сигналы, такие как упаковочные материалы, информацию, фирменное название и цену — связанные с когнитивными и психологическими механизмами, — объясняет один из исследователей Франк Дуншеа.

Информация, предоставленная через упаковку, может влиять на ожидания клиентов и влиять на их эмоциональную реакцию, когда их чувственный опыт подтверждает или не подтверждает первоначальное впечатление, — отмечает ученый.

Напомним, недавно ученые нашли прародину шоколада.